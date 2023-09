A magyar származású svájci rendező, Barbara Kulcsar filmje Svájcban közönségkedvenc volt, de a német nézők szívét is meghódította. Nem véletlenül: a történet nem világmegváltó, de a vásznon pergő események nagyon is ismerősek mindannyiunknak. A nevetéseink éppen ezért nagyon hangosak és nagyon boldogok lesznek – mert talán egy kicsit magunkon is nevetünk. Úgyhogy ott helyünk a pécsi Apolló mozi vetítőtermében!