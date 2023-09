De lehet aktualitásokat olvasni az időspolitikáról, a nyugdíjbiztosításról, a nyugdíjrendszer újraépítéséről is. Alapinfókkal segítik az internettel ismerkedőket, valamint az okostelefonok használóit. Kulturális ajánlók is megjelennek hazai és külföldi filmekről, szépirodalmi művekről, gyermekfilmről és irodalomról. Filmarchívumokhoz, online színházi és operaelőadásokhoz, netes koncertekhez, múzeumokhoz a nagyvilágban és országos túrákhoz a határon belül kínálnak elérhetőségeket. Sőt, a tudományból is ízelítőt adnak, például a globalizációról, az éghajlatváltozásról és más aktuális kérdésekről is közérthető magyarázattal szolgálnak.

De ha valaki mégis tovább akarna lépni, az kap egy listát elérhetőségekkel más tértségi nyugdíjasklubokról, intézményekről, szórakozási lehetőségekről szociális és egészségügyi alapellátásokról is.