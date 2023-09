A profi pályára a közelmúltban lépett színművészekkel folytatott diszkussziót teljes egészében a bama.hu felületén hamarosan megjelenő podcast adásban hallgathatják majd meg olvasóink. Bocskai Virág és Katona Levente mesélt a pályakezdésükről, örömeikről és kihívásaikról, a magánéletük nem mindennapi munkájukkal való összeegyeztetéséről, illetve a közelgő legújabb premierjükről, amely ifjúsági előadás lesz.

– Nagyon szeretek gyerekelőadásokban játszani!

– újságolta Bocskai Virág, aki Budapesten született, de a színművészeti képzést már Kaposváron végezte, tavaly óta pedig a pécsi társulat tagja.

– A gyerekdarabok mindig feltöltenek, hiszen annyira élettel teli élményt jelentenek a fiatal közönség aktív reakciói. Szerencsére országosan egyre több színház fordít nagyobb figyelmet arra, hogy a fiataloknak is, akik remélhetőleg a jövő nézői lesznek, biztosítson színházi élményeket – fogalmazott az ifjú színművésznő, aki prózai szerepei mellett most énekelni is fog. A zene nem áll tőle távol, a közönség az Ö.K.Ö.R II. előadásban már hegedülni is hallhatta.

A fiatal színművésznőt a közönség a Rozsda Lovag és a Kísértetben Szélvész várkisasszony szerepében láthatja.

Szintén Kaposváron végzett Katona Levente, aki tavaly még gyakorlati évét töltötte városunkban, idén pedig hivatalosan is Pécsre szerződött, s a Rozsda Lovagban több szereplőt is megformál majd: a postás, Pacapocok és a királyi udvari írnok karaktereibe bújik majd az előadásban.

– Az egyik legnagyobb szépségnek, ugyanakkor kihívásnak is azt élem meg a színészi munkában, hogy minden este meg kell teremteni a hangulatot, s mindig arra kell törekedni, hogy olyan teljesítményt nyújtsunk, amivel mi és a közönségünk is meg lesz elégedve

– fogalmazta meg gondolatait Katona Levente. Hozzátette, bár igen stresszes habitusú személynek tartja magát, a színházi munkában ez nem akadályt jelent számára, hanem inkább egyfajta motiváló drukkot.

– A Médeia előadás során például egy hosszú monológom volt, s hiába játszottuk már több alkalommal a darabot, mindig egyformán zakatolt a szívem előtte – árulta el.

A fiatalok elmondták, mindkettőjüket korán, gyerekként magával ragadta a színház varázsa. Levente több gyerekszerepben játszott Zalaegerszegen, Virág pedig arról mesélt, nem is emlékszik már, mikor döntötte el, színésznő szeretne lenni, csak tudja, hogy már ötödikesen, egy iskolai feladatba is csupa színházzal kapcsolatos tervéről számolt be.