A teátrum alapító-igazgatójával, Simon István színházi menedzserrel és a könyv szerzőivel dr. P. Müller Péter irodalom- és színháztörténész, kritikus, a Pécsi Tudományegyetem professzora beszélgetett.

A Vincze János által huszonnyolc éve vezetett Pécsi Harmadik Színház több mint félszáz bemutatónak adott otthont, közel száz hazai és tizennyolc határon túli társulat vendégszerepelt jóvoltából Pécsen, nyolcszáznál is több előadást megmutatva ezzel a város közönségének. Tizenegy produkcióját válogatták be országos színházi találkozók versenyprogramjába, melyek tizenegy díjat nyertek el: a legjobb rendezés, előadás, dramaturgi munka, jelmeztervező, férfi- és női mellékszereplő díját, továbbá különdíjakat és közönségdíjat. A világ tizenkét városába vitte el színháza előadásait, Kézdivásárhelytől New Yorkig.