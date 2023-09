A rendezvényhez továbbra is kapcsolódnak szakmai beszélgetések, és különleges kiegészítő, off-programokkal is készülnek: szeptember 22-én, pénteken Vastag Tamás és a Stúdió 11 Ensemble zenekar lép fel a Komlói Színházban a My Way című műsorral, Frank Sinatra halhatatlan szellemiségét megidézve. Másnap este a Közösségek Házában a komlói Másvilág együttes lép színpadra, a szeptember 24-i díjkiosztó gálán pedig a soproni Brass Line Band muzsikál.

Regisztrációhoz kötött a versenyprogram

A korábbi évek hagyományainak megfelelően a Komlói Amatőr Színházi Találkozó valamennyi előadása és koncertje ingyenes. A versenyprogramok megtekintése azonban ezúttal is regisztrációhoz kötött: a Komlói Színház pénztárában, illetve a 72/483-014-es telefonszámon lehet jelezni a részvételi igényeket, nyitva tartási időben.

A seregszemle zsűrijét idén Pataki András Jászai-díjas rendező, a fesztivál igazgatója, Németh Ákos József Attila-díjas drámaíró, Molnár Anikó és Papp Attila színművészek alkotják. A fesztivált, a rendezvényt szervező helyi Súgólyuk Egyesület és Forrás Kulturális Alapítvány sikeres pályázatának köszönhetően a kulturális tárca 11 millió forinttal támogatja.