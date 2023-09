Vilmos, a kíváncsi egér lesz ennek a szórakoztató és ismeretterjesztő utazás kalauza, aki a Zsolnay Negyed kertjében lakik. Innen figyeli állandóan a bolygókat és a Holdat az égen. Egyik nagy álma mindig is az volt, hogy feljut a világűrbe, ezért el is látogatott a Pécsi Planetáriumba, ahol sok hasznos dolgot megtudott az űrutazásról. Ez ösztönözte arra, hogy űrhajót építsen, és feljutott a Föld körüli pályára és azon túl is. Megtapasztalta a súlytalanságot, látogatást tett a Nemzetközi Űrállomáson és első egérként jutott el a Holdra és a Marsra.