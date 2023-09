Pedig rendkívül semmitmondó, abszolút nem figyelemfelkeltő címe van, és a műfaja sem könnyen behatárolható. Valahol a társadalmi dráma és az ügynökös akciófilmek között mozog, meglehetősen váratlan átmenetekkel. Engem például a Dream Theater zenéjére emlékeztet, amelyben a Pink Floyd lírai futamai és a heavy metál keveredik hasonlóképpen.

A filmet a kritikusok igen rosszul fogadták – persze ebben közrejátszott az is, hogy az akciójelenetek olykor valóban nagyon amatőr szintűre sikeredtek, és rengeteg a logikátlan szál, a hulla viszont okkal, ok nélkül de egyre több. És valahogy ezekről a járulékos emberi veszteségekről a társadalmi rendfenntartás egyáltalán nem vesz tudomást. S valljuk be, az a drámai vonal sem túl idegborzoló, hogy főszereplőnk, az egykor Angliában ténykedő beépített ügynök hogy állja meg a helyét Barcelonában kisegítő tanárként. A történet mégis működik, berántja és viszi előre a nézőt.

Úgy gondolom, az lehetett a szándék ezzel a kettősséggel a műfajt illetően, hogy rádöbbenjünk, a a középpolgári osztály emberi sorsai között ott rejtőzhetnek hasonló akcióhősök, ám a hétköznapi életben már korántsem olyan egyszerű elboldogulni a napi teendőkkel, mint leszámolni rákészülten a profi bűnözőkből álló bandákkal. Továbbá, hogy a társadalmi drámák kedvelői vegyék észre, az akciófilmek is lehetnek elgondolkodtatóan nézhetők, és fordítva. Ezzel szemben az a valóság, hogy a feleségem akciófilm-ellenes, az első rész után pedig azonnal kiszállt a folytatásból. Én viszont szeretem ezt is, azt is, ám úgy érzem, egy fölöslegesen összekevert műfajkatyvaszt kaptam.