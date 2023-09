Dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora köszöntőjében a kulturális ismeretek bővítésének, a művészetek, illetve a kultúra és az oktatás összekapcsolásának fontosságáról beszélt.

Büszke vagyok arra, hogy a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara szakmai, művészeti és pedagógiai tevékenységei mellett a térség kulturális életének meghatározó résztvevője. A kar hallgatói és dolgozói elhivatottan ápolják a Kárpát-medencéhez, és benne Pannóniához köthető művészeti értékeket, ami mindannyiunk számára követendő példa kell, hogy legyen. Bízom abban, hogy ez a mostani formális együttműködés tovább erősíti azt a kapcsolatrendszert, ami jelenleg is fennáll a Pécsi Tudományegyetem és a kulturális intézmények között

– mondta dr. Miseta Attila.



A PTE kulturális tanácsadója, az egyetem alumnusa, dr. Fülöp Péter abbéli reményét fejezte ki, hogy az együttműködés révén a fiatalok nagyobb számban térnek majd vissza a magaskultúrához, így Pécs ismét azzá a kulturális epicentrummá válhat, mint amelyet Janus Pannonius megálmodott. Mint mondta, „A tudomány, az oktatás elválaszthatatlanok a kultúrától, mindezek együttesen adják egy nemzet műveltségét, szellemi értéktőkéjét. Az egyetemvárosok hagyományosan önálló univerzumok, Pécs pedig ezek közül – talán szerénytelenség nélkül kijelenthetjük – kiragyog pezsgő, fiatalos, lendületes, kreatív intézményeivel.

A fiatal felnőttek számára olyan kulturális értékek és élmények felmutatására van szükség, amelyek felvehetik a versenyt a tiszavirág életű, ám kétes eredetű kulturális csábításokkal.”



Koczka Viktor, a PTE EHÖK elnöke elmondta, a Hallgatói Önkormányzat számára mindig kiemelt fontosságú volt, hogy a diákok minél szélesebb körű kulturális ismeretekre tehessenek szert. „A kultúra jegyében a múltban is számos ikonikus helyszínre szerveztünk kirándulásokat, múzeumlátogatásokat, moziesteket, ezért nagyon örülünk, hogy a korábbi, sokszor időszakos együttműködések most egy új, magasabb szintre emelkednek és egy mederbe terelődnek annak érdekében, hogy a magaskultúrát elérhetőbbé és vonzóbbá tegyük a hallgatók számára” – szögezte le Koczka Viktor.



„Az intézményünk 2025-ben lesz 130 éves” – kezdte köszöntőjét Lipics Zsolt, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója – „Pécsiként tudjuk, hogy a színházé az egyik legfantasztikusabb épület a városban, intézményként pedig mind fizikailag, mind szellemileg megkerülhetetlen.” Mint mondta, szeretné, ha a színház az előadások mellett a társadalmi találkozások színhelye is lenne, ahol a premierek alkalmával a pécsi polgárok és elöljáróságok számára evidens lenne a jelenlét. Annak érdekében, hogy az előadásokon még több egyetemi polgár vehessen részt, a jelenlegi 12 klasszikus bérlet mellett egy 13. PTE bérletet is szeretnének bevezetni,

mely 10% kedvezménnyel lenne kapható, valamint annak felmutatásával 20% kedvezményt lehetne kapni például az N. Szabó Sándor teremben, vagy a Kamaraszínházban színpadra állított darabokra. Ugyanakkor elmondta, „előre egyeztetett időpontban nagyon szívesen látjuk az egyetem hallgatóit, dolgozóit színházlátogatásokra, nyílt próbákra, erkélykoncertekre, találkozhatnak művészeinkkel, alkotóinkkal, a külföldi hallgatókra gondolva, egyeztetést követően, nagyon szívesen feliratozunk előadásokat.”



A Pécsi Tudományegyetem már évek óta szerződéses, jól működő kapcsolatban áll a Pannon Filharmonikusokkal, a megállapodás ezt is hivatott elmélyíteni, magasabb szintre emelni. Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója úgy fogalmazott:

az előadóművészet világa rendkívüli módon változik, benne azok a formák, melyekben a művészeti produkciók megjelennek, ezek újabb kommunikációs nyelvet, akár infrastrukturális környezetet kívánnak meg, ezek feltárása, megtalálása, a művészeti műhelyt körülvéve, egy nagyon komoly alkalmazott tudományterület, amely nem lehet kizárólag egy művészeti műhely menedzsmentjének a gondolatiságába bezárva. Ez egy olyan terület, ahol mód van arra, hogy az egyetem emberei és a művészetek menedzsmentje közösen gondolkozzon

– húzta alá Horváth Zsolt. A Pannon Filharmonikusok korlátlan számban, 20% kedvezménnyel várják az egyetemi polgárokat.



Személyesen nem tudott jelen lenni, de videóüzenetével csatlakozott a megszólalókhoz Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Ebben elmondta, „Fontos számunkra, hogy mind az egyetemisták, mind az egyetem dolgozói minél több koncertre látogathassanak el. Ennek az együttműködésnek köszönhetően több kedvezmény is a lehetőségükre áll majd.” A Filharmónia Magyarország három csomagot biztosít a Pécsi Tudományegyetem polgárai számára, az első a Helyvadász jegy, melynek vásárlási lehetősége 24 órával az adott koncert előtt nyílik meg az egyetemistáknak, a kedvezmény mértéke itt mindig az aktuális rendezvénytől függ majd. A szervezet 10 éves évfordulójára tekintettel 10% kedvezményt biztosítanak az egyetem polgárainak, emellett minden 10. jegyet ajándékba adnak.

Az utolsó, egyedi kedvezményt pedig magának az egyetemnek biztosítják csoportos jegyvásárlás esetén.