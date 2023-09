A beol.hu írása szerint Szűcs Pál készítette el a kiscsákói vadászkastélyt gyufaszálakból, s ezzel nevezett az idei, békéscsabai makettkiállításra. Első díjat nyert. Nem először tette meg a hosszú utat Pécs és Békéscsaba között.

– Korábban is neveztem, kaptam 2020-ban is első helyezettnek járó elismerést és különdíjasnak is mondhatom magamat a békéscsabai kiállításon. Idén áprilisban Mosonmagyaróvárra is vittem makettet, onnan ezüstéremmel tértem haza – árulta el az előzményeket. Idén a kiscsákói kastély aprólékosan kidolgozott makettje nyerte el a bírálók tetszését Békésben.