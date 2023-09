Időutazás ez a gyerekkorba, pozitív rácsodálkozás mondókákkal, ismerős eseményekkel, meghatározó ifjúkori pillanatokkal. A születéstől az általános iskola kapujának bezáródásáig. Tamás Éva több száz gyerekkel foglalkozott az elmúlt években színjátszóként, tanárként, koncert­előadóként és saját két csemetéje is számtalan tapasztalattal gazdagította a szövegkönyv megírásában. Az elő­adást barátnője, művésztársa, Bogárdi Aliz rendezte. A színjátéknak pedig minden része igazolja, hogy az az idő busásan megtérül, amit a szülő ebben a korban a gyerekére fordít. A fiatalok nagyon élvezik a színes teret, a vidám dalokat, a felnőttekkel, az előadóval közös, nyitott játékot. A szülők pedig a visszatérő, megkönnyeztető és megmosolyogtató emlékeket.

Havonta több alkalommal megy majd a Harmadikban a mesejáték – októberben háromszor lesz látható családoknak, de szerveznek rá óvodás és kisiskolás csoportokat is. Emellett elviszik intézményekbe, és többfelé a régió kistelepülésein is bemutatják. A tervek szerint beszélgetéseket is szerveznek majd anyukáknak, miközben a gyerekek játszóházban töltik az időt.