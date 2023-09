Az alkotás egy direktor küzdelmeit mutatja be. Ő Giovanni, akinek sok gondot okoz a családjával való kapcsolata és a legújabb filmje is, amely a Szovjetunió 1956-os magyarországi inváziójának az Olasz Kommunistra Párta gyakorolt hatásáról szól. Mindemellett John Cheever Az úszó ember című regényéből ír forgatókönyvet, és egy másik filmen is gondolkodik, amelyikben sok olasz dal lesz hallható.

A film érdekessége, hogy a főszereplőt maga a rendező, Nanni Moretti alakítja, aki a cannes-i filmfesztiválon gyakran megforduló személy. Az alkotás egyik szerepében pedig Anger Zsolt is felbukkan, aki a nagy sikerű magyar Aranyélet sorozatban is szerepelt.