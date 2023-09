Október 13. és 15. között ismételten megrendezik a Pécsváradi Leányvásárt, amely az immáron hagyományossá vált Népdaléneklési Versennyel startol el, majd ünnepélyes keretek között megnyitják a Leányvásárt. Az első napon Régi mesterségek a Zengőalján címen kiállítást nyit meg Burján István, a Janus Pannonius Múzeum etnográfus főmuzeológusa a Pécsváradi Emlékházban. Az esemény nagyszínpadán koncertet ad a Voisingers, a Kowalsky meg a Vega, valamint tánczenei műsorral készül a Platin zenekar.

Október 14-én a nap népzenei és néptánc bemutatóval kezdődik, majd bemutatásra kerül a Pécsváradi Leányvásár Szépe jelöltjei, és bemutatkoznak a helyi együttesek is a nap folyamán. Ezen a szombati napon még ki is hirdetik a vásár szépét, valamint a népdaléneklési verseny helyezettjei is fellépnek. Nem maradhat el a hagyományos tombolasorsolás sem, amelyet aztán a Kacaj, majd a TNT koncertje követ. Végül a talpalávalót a nap zárásaként Dj Szicsa szolgáltatja.