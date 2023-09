– Hogyan kezdett el írni?

– Körülbelül 16–18 éves voltam, amikor elkezdett igazán foglalkoztatni az írás, talán azért, mert így tudtam kifejezni az érzelmeim a legjobban. Jó hatással volt rám, hogy kiírtam magamból mindent. Aztán elkezdtem több online felületen megosztani őket, és pozitív visszajelzéseket kaptam. Ez késztetett arra, hogy hozzak létre egy saját Facebook-oldalt. Ekkor már voltak írótársaim, akiknek tanácsára írói nevet is választottam, így lett ez Sophia B. Diamond.

– Milyen műfajokban ír és miből nyer ihletet?

– A legkedvesebb témát a romantikus történetek és versek jelentik. Szeretek írni az évszakok szépségéről, illetve az ünnepek is mindig megihletnek. Novellákat is írok és dolgozom egy regényen, amit mihamarabb szeretnék befejezni. Diego a címe – természetesen egy romantikus regény lesz. Egy szegény sorsú roma fiúról szól, aki szeretne kitörni, és jobb emberré válni.

– Több elismerést is kapott írásaira.

– Augusztusban jelent meg az Illyrian Monasteri kiadónál az 1001 Pillanat című antológia, amelyben kortárs szerzők versei szerepelnek, köztük az enyémek is. Ugyanettől a kiadótól kaptam egy oklevelet is, amiben kifejezték, hogy a verseim értéket képviselnek az antológiában. Nagyon örültem neki. Kaptam már elismerő oklevelet a Sumida folyó hídja kulturális magazintól is, ahol elnyertem a hónap szerzője díjat. Illetve a magazinnál neveztem egy haiku író versenyre is, ott közönségdíjas lettem.

– Roma származása mennyiben és milyen módon határozza meg az írói törekvéseit, akár lehetőségek, akár kihívások tekintetében?

– Egyelőre még nem vettem észre, hogy bármiben is akadályozna a származásom. Igazából bennem van az, hogy romaként megmutatom, hogy bennünk is van valami különleges, és hogy tegyük félre az előítéleteinket. Szoktam a romasággal kapcsolatosan is írni. Említettem a Diego című regényem, de van több versem is a témában.

– Mikor jut ideje az írásra?

– Hobbinak indult, de már úgy érzem, ennél több számomra. Általában esténként, éjszakánként írok, akkor van időm a háztartás és a család mellett. De van, amikor napközben jön egy-két gondolat. Azt általában gyorsan leírom magamnak, jegyzeteket készítek, később visszatérek rá. Az első gondolatok szerintem mindig nagyon fontosak.

– Mik a tervei a jövőre nézve?

– Jelenlegi célom, hogy befejezzem a Diego című regényemet, szeretném majd megjelentetni. Aztán mindig jön egy újabb ötlet. Nemrég kezdtem el elsajátítani a dalszövegek írását is. Illetve a verseimet is szeretném majd egy külön antológiában látni. Van egy Facebook-oldalam: Sophia B. Diamond írói oldala, itt szoktam közzétenni néhány írásom, részleteket a regényből, valamint a novelláimat.