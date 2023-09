Polics József Komló polgármestere, a KASZT védnöke elmondta: ugyanazzal a hittel, aprólékossággal készülnek a kilencedik fesztiválra, mint az elsőre. Ahogy fogalmazott, Komló nagyságához képest erős a kulturális, közösségi élet a városban, és ez köszönhető a településen működő civil szervezeteknek. Ilyen a Súgólyuk Egyesület, amely elindította, a kezdetektől végig viszi a fesztivált. Hozzátette: ez a találkozó folyamatosan egyre erősebb lesz, felteszi a mércét arra a szintre, hogy elismerés a KASZT-on részt venni, a kiválasztottak közé kerülni.

Fajcsi Ferenc, a szervező komlói Súgólyuk Egyesület elnöke, a KASZT házigazdája arról szólt: a rendezvény többször esett már ünnepi időszakokra. Az idei fesztivál nyitánya önmagában is színházi ünnep, hiszen szeptember 21. a magyar dráma napja és ebből az alkalomból Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója előtt tisztelegve Besenczi Árpád előadásában láthatják a nézők A helység kalapácsa című művet. A rendezvényhez továbbra is kapcsolódnak szakmai beszélgetések, kiegészítő, off-programok. Fellép a komlói Másvilág együttes, a díjkiosztó gálán a soproni Brass Line Band zenél. A központi, nagyszabású koncert idén szeptember 22-én lesz, amikor is Vastag Tamás és a Stúdió 11 Ensemble zenekar lép fel a My Way című műsorral, amely Frank Sinatra életműve előtt tiszteleg.

Pataki András Jászai-díjas rendező, a fesztivál igazgatója beszélt arról, hogy az amatőr színházi léttől nem lehet kiszámítható teljesítményt elvárni, mert teljesen spontán a háttere, de szerinte azért fontos és kiemelkedő előnyt élvező terület ez, mert a kiválasztás és a kiválasztódás forró kovácsműhelye. Ennek az izzó fényébe lehet belenézni, melegségét, tüzét érezni ezen a fesztiválon. Hozzáfűzte: az amatőr világ a profi és alternatív színjátszás kiválasztó helye. Ezért örül annak, hogy a jövő évi jubileumi, tizedik fesztivál háttere a kormányzatnak köszönhetően már most biztosított.

A zsűrit idén Pataki András Jászai-díjas rendező, a fesztivál igazgatója, Németh Ákos József Attila-díjas drámaíró, Molnár Anikó és Papp Attila színművészek alkotják.