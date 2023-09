Az ünnepélyes avatáson elsőként Zag Gábor alpolgármester szólt az egybegyűltekhez, akiknek sorai közt sok támogató is megjelent. Röviden ismertette a Rauch János Sírkert Megújítási Programotmely keretében 2022 óta szervezetten valósulnak meg fejlesztések a temetőben – ezeknek az elsődleges célja természetesen az, hogy a családtagok és ismerősök méltó körülmények között vehessenek végső búcsút elhunyt szeretteiktől, emlékezhessenek meg róluk. A fontos projekt részeként, közösségi összefogás útján született meg a most leleplezett alkotás is.

– Úgy gondolom, a pécsi köztemető jelentős kulturális értékkel bír. Számos olyan pécsi személyiségnek, családnak a síremléke található itt, akik rengeteget tettek a városért és nemzetünkért. Az elmúlt években sokat dolgoztunk azért, hogy az elhunytaknak méltó nyughelye legyen ez a hely – tette hozzá Zag Gábor.

Kőhegyi Csaba, a Biokom NKft. stratégiai és köztemető vezetője is beszélt, sok érdekességet mondott el a központi sírkertről. Többek között arról is szó volt, hogy a nemrég restaurált Szent Mihály kápolna[1] – ahogy az új szobor is – szintén társadalmi összefogásnak köszönhető, bár csupán harmadik nekifutásra sikerült anno összegyűjteni rá a keretet, 1933-ban szentelték meg végül. Azt is megtudhatták a jelenlévők, hogy a temető jövőre esedékes 120. jubileumára a felújítások és a szépítés folytatódnak, így a kerek évfordulót méltán ünnepelhetik.

Maga a szobrászművész, Fődi Tibor is részt vett az eseményen. Néhány mondat erejéig arról szólt, hogy Baranya vármegye közel áll a szívéhez, biztosan minden alkalommal szívesen látogatja majd meg művét ezért a jövőben. Arról is beszélt, hogy számára minden kreáció olyan, mint egy gyerek, ez alól nem kivétel a most leleplezett sem.

– Az ember életében a legfontosabb pont a temetés. Soha máskor nem látjuk olyan tisztán és világosan önmagunkat és a másik embert, mint a temetőben. Ha a sírkertben teszünk sétát, sok mindenre választ kaphatunk. Szent Mihály angyal és harcos, elsősorban véd és emellett támad is. Ez pedig minden ember életének, főként a férfiakénak a titka. Védelmezem-e magamat, a családomat, az otthonomat, a hazámat? Képes vagyok-e rá? Milyen harcos vagyok? Az angyal segít nekünk, az egy gondolat, érzés, üzenet, de a küzdelem az egyéné. A harmadik kép, melyről a szobor kapcsán érdemes beszélni: a halál és az élet. Egy fa meghalt ugyanis az alkotásért, de nem erről beszélünk, hiszen a teremtés titka, hogy az elmúlásból élet születik. Ugyan nem vagyunk mind művészek, de életünk végéig mindannyiunknak el kell készítenünk egy szimbolikus szobrot, akik itt nyugszanak a temetőben, mind élnek valahol bennünk. Merjünk másoknak szépet, megragadót tanítani, engedjük, hogy ez az alkotás hasson ránk és adjuk át mindenki számára szeretettel és örömmel – mondta el Felföldi László pécsi megyéspüspök gondolatait, mielőtt a szobrot megáldotta volna.