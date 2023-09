Belekezdtem az egyik legújabb krimi minisorozatba (nincs egy hete, hogy felkerült a Drága gyermek című mű a Netflixre) és egyszerűen nem bírtam abbahagyni, végignéztem egy este, együltő helyemben. Van ebben minden, ami egy jó krimihez kell, például sorozatgyilkos, meg két külön úton haladó nyomozó is. Az izgalmak, a fordulatok egy-egy részen belül többször is megforgatják az embert, ám elsősorban azért különleges ez a pszichothriller, vagy nevezhetjük hangulata, stílusa miatt skandináv kriminek is, mert nem a durva emberi kontaktusokra fókuszál az operatőr és a rendező, hanem arra, hogy miként hatnak az események fokról fokra a szereplőkre. Márpedig ebben valóban nagy a potenciál, hiszen egy 12 éve elrabolt anya és lánya szökik meg fogvatartójától – ezzel indulnak az első képsorok, szóval nem nevezhetjük spoilerezésnek a nyilvánosságra hozatalát. Végig lassan csepegtetik az információkat, nehezen áll össze a kép, hogy mi is történt valójában, szóval van ideje a nézőnek átgondolni, hogy kivel, mi történik, az pedig csak hab a tortán, hogy menetközben minden részben kap a történet néhány gellert. A pszichológiai hatása ellenben frenetikus: beleélhetjük magunkat, miként él át egy ilyen traumát a szülő (akinek eltűnik a felnőtt lánya), a nyomozó, aki 13 éve nem tudja megoldani az ügyet, és maguk a szereplők, akikről szép lassan az is kiderül, hogy messze nem azok, akiknek mondják magukat.

Végig volt bennem egy félelem, hogy egy ennyire lélekbe markoló filmnek ne legyen misztikus a megoldása, a befejezése, szerencsére elkerülték ezt a lehetőséget. Viszont az némiképp ront a film értékén, hogy a tettes személyét hiába próbáljuk mindvégig kitalálni, megfejteni, nincsenek ráutaló jelek, csak kizárólag az utolsó részben. Másrészt azt akkor sem tudjuk meg, hogy a gyilkos fogvatartónak mik voltak a valódi indítékai. De ha a tettesre nem is, a film gyerekszereplőire mindenképpen érdemes odafigyelni, mert a kislány végig zseniálisan játszik, és az öccse, a befelé forduló kisrác is ragyogóan hozza a karakterét. Nekem az is nagyon bejött, hogy egyszer sem hozták premierplánba a véres jeleneteket, inkább csak a durva történések utóhatása érvényesült. A Drága gyermek a logikai csapdák kibogozóinak nem teremt tehát rendkívüli játékot, viszont az érzelmileg azonosuló nézőknek remek átlényegülést hozhat. Igazi pszichológiai projekt ez, ahol megismerhetjük az ember megalázkodásának, életbemaradási szándékának végső határait, hogy meddig hajlandó egy gyerek, egy felnőtt, egy anya elmenni, ha az a tét, hogy a családja haladjon tovább. Ugyanakkor a film másik nagy bravúrja, hogy körülbelül abban a tempóban tudhat meg egyre többet a néző a fogvatartás hátteréről, miként a nyomozás szálai felfejlenek. Összességében egy megrendítő, borzalmas történet ez, még sincs ott az emberben, hogy már jó néhány ehhez hasonló sztorit láttunk, ezt a vetületet tulajdonképpen csak a megtekintés után gondoljuk végig. Szóval nem a tettes fejével látjuk a történteket, hanem az eseményeket elszenvedők szemszögéből. Az uralja a filmet, hogy az egyes szereplők viselkedését igyekszünk folyamatosan megfejteni, ami ugyan félelmetes világba, de sokkal emberibb közegbe vezet. Ritkán érzek ilyet sorozat után, hogy kár volt ilyen rövid keretek közé szorítani, kifejthették volna még ezt vagy azt a részt bővebben is (általában éppen ellenkezőleg, elnyújtott túl aprólékos a legtöbb befejezés). Nos, ezúttal ott volt bennem, hogy az elkövető életelőzményeinek, az ifjúkori traumáinak, a katonás viselkedése indítékainak lehetett volna egy kicsit több időt szentelni. S talán a személyes vívódásokban is lett volna több, főként a végkifejlet megélésében. Már csak azért is, mert nincs olyan forgatókönyvíró, aki ebből a sztoriból ki tud hozni egy újabb 6-8 részes minisorozatot. Mindenesetre ez az erős pszichés szál nagyon bejött nekem, s elképzelhetőenek tartom, hogy a kartakterek efféle lélektani megközelítése új filmes iskolát teremt a továbbiakban.



Drága gyermek (Liebes Kind)

Német thriller minisorozat - 6 részes

Netflix 2023, szeptember 13.