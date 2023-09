Hangsúlyozottan siklósi maradt, hiszen évtizedekig helybe jött hozzá a nagyvilág. Képzőművészek, szobrászok, keramikusok érkeztek országok garmadájából Siklósra, az alkotótelepre. És a siklósi festőművész boldogan menedzselte évről-évre, az aczélgyörgyi korban létrejött különleges kompániát. Számukra tényleg nemzetközivé lett a világ – persze, nem úgy, ahogy azt a pártállamban elképzelték. Aztán, jött a kapitalizmus, illetve annak kelet-európai változata, ahol is a művészet nem éri meg, abban nincs lóvé…

A siklósi festő maradt, aki volt. Korpuszok, Jézus a keresztfán megannyi lelki állapotban, lelki változatban került a vászonra, a nagyszabású művészeti alkotótelepet pedig felváltotta a jóval szerényebb költségvetésű, mindazonáltal továbbra is amolyan tematikus művészi seregszemlének aposztrofálható Siklósi Szalon.

Soron következő podcastunkban Mészáros József Kovács Ferenc siklósi festőművésszel beszélget a múltról, jelenről és egy kicsit a holnapról is.