A macedóniai városban megrendezett megmérettetést egy intenzív próbafolyamat előzte meg a Csorba Győző Könyvtár Belvárosi Fiókkönyvtár és Ifjúsági Tanuló Térben. Majd az Ohridi Nemzetközi Kórusversenyre augusztus 24-én utazott ki a kar, amelynek részét képezte az a kötelezettség, hogy a megérkezés estéjén éjszakába nyúlóan kellett énekelni az utcán, mindemellett egy egyházi hangversenyt is adni kellett, amelynek a város egyetlen katolikus temploma, a Szent Cirill és Metód templom adott otthont a megérkezés másnapján.

– A versenykoncert a macedón település egyik legpatinásabb hoteljének – Hotel Inex Olgica – nagytermében, a Diamond Hall-ban került sor, ami sajnálatos módon egy rendkívül süket terem, így a résztvevő közel húsz kórusnak nem volt könnyű dolga – tájékoztatott minket Keresztes Nóra karnagy.

A pécsi Cappella Quinqueecclesiensis kórus egyedüli volt a főleg Közel-Kelet-Európából – Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szerbia, Makedónia, Moldova, Törökország – érkező felhozatalban, a létszámot tekintve pedig a legkisebb.

–

A szerb kamarakórusnak például csak a férfikara volt olyan létszámú, mint mi összesen.

– mesélte Keresztes Nóra.

A pécsi kórus nagyon büszke, hogy elnyerte a megmérettetésen az ezüst diplomát, valamint egy különdíjat is, amit a reneszánsz darab legjobb előadásáért kaptak.

– Ez egy komplex, kétrészes Lassus-madrigál volt Lodovico Ariosto szövegére, a szöveg az Orlando furioso – magyarul Őrjöngő Lóránd – című eposz XXXII. énekének 23. és 18. strófája. A 18-25. strófák ölelik fel Bradamante sirámát. Tartalmilag az az érdekessége, hogy a madrigálok kilencvenkilenc százalékával ellentétében itt egy hölgy szenved, siránkozik, epekedik egy férfi után és nem fordítva. – mesélt az előadott műről Keresztes Nóra.

A munka mellett természetesen maradt ideje a kórusnak egy kis pihenésre és városnézésre is. Többször is fürödtek az Ohridi-tóban, amely a tenger illúzióját kelti. Mindemellett a kar részt vett egy csodaszép hajózáson, valamint megnézték a város legfontosabb nevezetességeit is, köztük az Amfiteátrumot, amelynek akusztikáját is kipróbálták, Samoil cár erődjét, és a három legszebb ortodox templomot, a Szent Szófia – Sveti Sofija –, a Kaneo Szent János teológus – Sveti Jovan Bogoslov-Kaneo – templomát, amelynek nevében a Kaneo annak a sziklának a neve, amin áll, valamint megtekintették a Plaošnik vagy Szent Kelemen és Panteleimon – Sveti Kliment i Pantelejmon – templomot.

Keresztes Nóra karnagy azt is kiemelte, hogy nemcsak a város, hanem a versenyprogram hallgatása is erős benyomást tett a kórustagokra, aminek egyik következménye, hogy a nem rég elkezdődött próbákon – több egyéb mellett – egy makedón egyházi művet is megtanulnak.