A Filharmónia Magyarország Zeneszüret fesztiváljába kapott felkérést a Pannon Filharmonikusok. Nemzetközi művészgárdával együtt kihagyhatatlan élményt, ritkán hallható zenei különlegességet készítettek elő a Kodály Központban az elmúlt napokban. Szeptember 9-én este lesz még egy előadás, ami igazán emlékezetessé teheti a szombat estét. Pasztircsák Polina, egyik legkitűnőbb szoprán főszereplésével, kiváló külföldi és magyar énekművészek, valamint a nagy hírű Kodály Kórus Debrecen közreműködésével Puccininek, a 20. század egyik legnépszerűbb olasz operaszerzőjének La Rondine (A fecske) című darabjával találkozhat a muzsikarajongó közönség. Már a próbák alatt azonnal kiderült, hogy mennyire jól működik a kémia az est világhírű karmestere, José Cura és a fellépők között - olvasható a Filharmónia Magyarország és a Pannon Filharmonikusok közös közleményében.

Forrás: Filharmónia Magyarország/Pannon Filharmonikusok

A Pannon Filharmonikusok hosszú évek alatt több kimagasló nemzetközi opera produkcióban vett részt, a budapesti bemutatók mellett a műfajt hiánypótló módon évről-évre Pécsre is elviszi, a Müpa, a Pannon Filharmonikusok és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. koprodukciói különböző kontinensek vezető színpadainak valóban legnagyobb csillagaival varázsolja az opera fellegvárává a Kodály Központot egy-egy estére.

Forrás: Filharmónia Magyarország/Pannon Filharmonikusok

Giacomo Puccini darabja a világ színpadain is ritkán játszott, igazi zenei kuriózum. Az életműben is különleges remekmű eredetileg operettnek készült, majd a szerző egyetlen könnyedebb műfajú, kései műveként 3 felvonásos operaként ismerte meg a világ ezt a bécsi operettek világát hangulatában megidéző darabot, amelynek Párizsban és a Riviérán játszódó cselekménye a Bohémélet és A kaméliás hölgy történetét is idézi. A különleges hangszerelésű szimfonikus kompozíciójában egyaránt megjelennek a korabeli tánczenék, a keringő, a tangó, a polka, a foxtrott elemei. Puccini alkotását az a José Cura vezényli majd, aki világszerte ünnepelt tenorsztár, valamint zeneszerző, de most a magyar közönség karmesterként is megismerheti.

A legnagyobb szopránjaink egyike, Pasztircsák Polina lép fel a főszerepben, partnerei többek között Leonardo Caimi és Piero Terranova. Pasztircsák Polina a világ nagy színpadain az operairodalom legfontosabb darabjainak főszereplőjeként vált kimagasló, megkerülhetetlen szopránná. A 2008-as genfi énekverseny első díja csak egy első, korai lépés volt, ami azonnal beindította nemzetközi karrierjét, tehetségére, különleges hangjára felfigyeltek az impresszáriók, karmesterek és operaigazgatók, fellépett többek között Jose Carreras-szal, Placido Domingóval is. Sikere töretlen és talán manapság már külföldön gyakrabban láthatjuk színpadon, mint itthon, ezért is nagyszerű alkalom ez a két előadás arra, hogy találkozzunk művészetével.

Forrás. Filharmónia Magyarország/Pannon Filharmonikusok

„Mióta maestro Cura megjelent az első próbán a színpadon, olyan energiákat hozott magával, ami egészen nagy hatású. Az, ahogyan megfogalmazza a zenei elképzeléseit, a humora, a beszelő mozdulatai felejthetetlenek. Karizmatikus személy, valószínűleg lent a nézőtéren is fürdőzni fog mindebben a közönség az előadások alatt.” – biztatja közönségét a zenekar a szombati előadás megtekintésére.