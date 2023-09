Azt mondjuk nem árt tudni, hogy hazánkban, akárcsak a Föld teljes északi felén a csillagászati ősz az őszi nap-éj egyenlőségtől, szeptember 23-tól a téli napfordulóig, december 22-ig tart, s ez az időszak hazánkban mindenkor a fesztiválok ideje, ennek a kulturális pezsgésnek pedig hagyományos baranyai nyitóeseménye a Pécsi Napok. A Pécsi Kulturális Központ még a Dominikánus Házból szervezte a találkozók többségét, ahol aztán jónéhány folk rendezvényt irodalmi műsort is hallhattunk. Az egyre bővülő műsorkínálat viszont elsősorban a Széchenyi téri mobilszínpadot tette a fesztivál központjává, majd a Pécs2010 EKF címet követően a Zsolnay Negyed, a Kodály Központ is egyre több programmal csatlakozott.

Ennek a rendezvénysorozatnak az a legfőbb üzenete, hogy a baranyai művészekre méltán lehetünk büszkék, mert minőségben felveszik a versenyt az ország legjobbjaival. Másrészt, hogy ezen a kultúrtalálkozón minden korosztályra gondolnak, és pécsiként mindenki büszkén érezheti, hogy jó pécsinek lenni, ebben a városban élni.

Még egy fontos tudnivaló: évek óta több kisebb rendezvénysorozatot is hozzákapcsolnak a Pécsi Napokhoz. Kezdettől része az Európai Bordalfesztivál dr. Lakner Tamás és a Bartók Béla Férfikar házigazda szerepével, melyből most a XXVII. következik, valamint első ízben meghirdetik kiegészítő elemeként a Bordalnok Énekversenyt is. Ugyancsak hagyomány, hogy ekkor tartják a testérváros Arad napját, ahonnan döntően magyar ajkú művészek hoznak érdekes programokat. Valamint 2017 óta ekkor zajlik a Tanuló Város Fesztivál is (Pécs, szeptember 21-23.), mely ezúttal is színes műsorsorozattal és érdekes előadásokkal készül.

Az előzményeiről annyit, hogy 2017-ben Pécsett több mint száz szervezet és intézmény összefogásával született meg, a tanulás a felfedezés, a megismerés népszerűsítésére. Az UNESCO is díjazta a megmozdulást, a rangos nemzetközi elismerés részeként pedig a városvezetés vállalta, hogy minden esztendőben megszervezi újra a programot, más-más tematikával. Idén a tanulás öröme és haszna jeligével zajlanak a rendezvények tíznél több helyszínen olyan kiemelt témakörökben mint az „Okos és kreatív közösségek”, az „Identitás - Összetartozás és hagyomány”, a „Környezet- és egészségfejlesztés”.

Mindezeken túl a kultúrcsomag nulladik napján zajlik a Pécsi Tudományegyetem szervezésében az ICDIP – International Cultural Day in Pécs, afrikai dob- és táncshow-val, egyiptomi hastáncosokkal, francia és hazai sztárénekessel.

Az egyes programsorozatok részleteinek ismertetésébe nem kezdenék bele (a neten a különböző részfesztiválok címén megtalálható minden). Csupán ízelítőül két sztárfellépő: jön a Punnany Massif és Puskás Peti zenekara a The Biebers is. A Széchenyi téren négynapon át ergymást érik az ingyenes koncertek, a pazar étel - és italkínálat közismert, s rengeteg táncos elem, gyerekműsor színesíti az összeállítást.