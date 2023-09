– A Múltra cserélt jelen a készülő nagylemezem első előfutára. Nem véletlenül ezt a dalt választottam ízelítőnek a lemezről, hiszen nagyon fontosnak tartom, a lemez összességében vett mondanivalójának egyik leginkább hangsúlyos fejezetének tekinthető. A lemez várhatóan ez év december közepén jelenhet meg, a tervek szerint további két előzetes dalt követően, amelyek az ősz folyamán várhatók – újságolta Huber Péter.

A dal a populáris műfajokat idézi meg, de mégis hordozza azt az egyediséget, amivel kiemelkedik a többi közül.

– Az alapötletet akusztikus gitáron írtam, és mivel erős ötletnek éreztem, tudtam, hogy olyannak kell adni a hangszerelést, aki biztosan kihozza a maximumot belőle

– tette hozzá Huber Péter. – Elküldtem az immáron 20 platinalemezt jegyző Somogyvári Daninak, aki a mai mainstream előadók mindegyikével dolgozik (ByeAlex, Follow the flow, Azariah, Szakács Gergő). Nem is kellett sokat várni, Dani pár napon belül küldte is a szerkezetkész verziót. Nagyon jól el lett találva a dal lüktetése, de nem lett telepakolva hangszerelés tekintetében, ami teret engedett a szövegnek. A szöveget magam írtam ezúttal is, a feléneklés és készre keverés alkalmával Dani méltatta és gratulált hozzá, erre az elismerésre büszke vagyok.