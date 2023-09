A Bazi nagy görög lagzi 2002-es bemutatójakor gyaníthatóan senki nem gondolta, hogy ekkora siker lesz – készült ötmillió dollárból, és hozott világszerte 368-at. Ez a tény már önmagában sikoltott a folytatásért, ami el is készült, csak hát elég későn, 2016-ban – akkor már nem volt annyira fogékony a világ a vidám bolondozásra, a bevétel csak 90 millióig szaladt. Most pedig itt a harmadik rész, amely nem árul zsákbamacskát: hőseink nagyjából ugyanazok, csak most nem egy esküvő áll a középpontban, hanem a visszatérés Görögországba.