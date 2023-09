A nyitás előtt, sőt órákkal a nyitás után is hosszú sorokban várakoztak az emberek a pécsi vásárcsarnok előtt. Mire a bejuthattak, addig akár egy-másfél órát is várhattak, ugyanis csak akkor engedhették be a vásárlókat, amikor néhányan már végeztek a válogatással. Amíg kint türelmesen várakozott a tömeg, addig bent nagyon sokszor hangzott el, hogy „bocsánat”, vagy „elnézést”, hiszen egy-egy könyves sorhoz csak úgy lehet hozzáférni, hogy akaratlanul is egymás lábára léptek az emberek. Persze a könyvek árán mindenki kiengesztelődött, és elégedetten távozott.

Matyi Alexandra, a kiadócsoport vezetője elmondta, ez az első olyan könyvvásár, melyre több mint 16 ezer könyvet és kiegészítőt hoztak az olvasóknak. A legolcsóbb könyv 100 forint volt.