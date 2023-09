A MaCseK egy valóban különleges kulturális színtér Pécs közelében, gyönyörű tájon: közösség, kreativitás, kikapcsolódás, igényes programok 400 négyzetméteren, a gondosan felújított egykori Kulin-portán, mely helyi védettségű épített örökségünk része.

A mai koncert pedig még erre is rátesz egy lapáttal: három olyan régi ismerős várja a vendégeket, akik életútjuk egy szakaszán egyfelé jártak, és ma is közös bennük az értékmentő-értékteremtő tevékenység. Erről beszélget Széman Richárd fotóművésszel és Szabó Balázs dalénekessel Szabó Zsuzsa házigazda, de a néző is kérdezhet majd. A program keretében bemutatják a 130 éves kukoricamalmot, majd Széman Richárd képeiben gyönyörködve hallgatjuk Szabó Balázs tíz év dalaiból válogatott szólókoncertjét.