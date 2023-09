A településen már annyi kiállítás van, hogy a városok is megirigyelnék – többek között a Koffán-Ház, a Rumsauer ház (Templom szoba), a Babakiállítás, a Mézeskalács falu kiállítás, a Nemzetiségi vállkendő kiállítás és a Nemzetiségi kézimunka kiállítás is Geresdlakon lelhető fel, és most egy újabb gyűjteménnyel gyarapodott a falu.

– Bogádon élek, de Geresdlakon születtem, itt nőttem fel – mondta Varga Viktor, aki 2006 óta gyűjtötte a gyertyákat. – Elsőnek vettem egy nagyméretű képet, ami nagyon megtetszett, és utána elkezdtem gyűjteni a régi stílusú gyertyákat, régi viaszmotívumokat – tette hozzá a gyűjtő, aki a szülőfalujának adományozta a közel 170 gyertyakollekcióját.

Geresdlakra látogatók mostantól egy különleges gyertyagyűjteményt is megcsodálhatnak, amelyet tematikusan rendeztek be: vallási jellegűek (régi imakönyvek, képek), viaszból készült állatok, virágok és egy karácsonyi sarok is várja a látogatókat.