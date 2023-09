Új helyeket, új embereket, új gondolatokat ismerünk meg a filmeknek köszönhetően. Ez különösen igaz az Apolló Moziban vetített alkotásokra, amelyek gondolkodásra és beszélgetésre ösztönöznek.

Szeptember 7-e csütörtök a nyitás napja, amit mivel mással lehetne indítani, ha nem egy francia vígjátékkal? A Rumba – több mint tánc című filmben egy ötvenes éveiben járó, egy könnyebb szívrohamból felépülő, zárkózott busz­sofőr tánciskolába jelentkezik. De az első napon egy olasz víg drámát is vetítenek, Fényes jövő címen, amely egy filmrendező küzdelmeit mutatja be. Ezen az őszi napon Caravaggio botrányos életének egy szakaszába is bepillantást nyerhetünk a csak 18 éven felülieknek ajánlott Caravaggio árnyékában című filmben.

Zárásként pedig A célpont című filmet vetítik, amely egy francia multinacionalista atomerőmű szakszervezeti vezetőjének megrázó történetét mutatja be. Akár úgyis szólhatna az Animal Cannibals slágere, hogy a „Péntek az én napom, a testem a mozira hangolom”. És hangoljuk is, hiszen szeptember 8-án az Apolló elhozza a három óra hosszú Oppenheimert, de ez a világ legrövidebb három órája. A péntek úgy tűnik, hogy az igaz történeteké, hiszen a vetített Saint Omer is megtörtént eseményen – Fabienne Kabou-t 20 évre börtönre ítélték 2016-ban Saint-Omerben gyermeke meggyilkolása miatt – alapul. De ezen a napon elmerülhetünk az amerikai impresszionisták művészetében és a rumba világában is.