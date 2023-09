A magyar feleségével több mint öt éve hazánkban élő, politikatudományból végzett és a történelem iránt élénken érdeklődő youtuber szórakoztató egyúttal ismeretterjesztő módon mutatja be az országot. Eddig 209 videó és több mint 12 ezer feliratkozó Willie mérlege. A Magyar Királyságból New Yorkba emigrált felmenőkkel is bíró amerikait még februárban szólaltatta meg portálunk, amikor Pécsett forgatott.