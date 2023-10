Papp-Sebők Attila az irodalom és a zene kapcsolatáról így mesélt egy nekünk adott interjújában: "A zene hatására képes egy alkotás teljesen más fényben feltűnni. Így vagyok például Radnóti Bájoló című szövegével. Versként is közel áll hozzám, de dalként még inkább. Hiszem, a mi irodalmi felolvasóestünk alatt is megvalósul e kettősség, és azt is, hogy a közönség élvezni fogja."

Az est moderátora Rónoki Bertalan lesz.