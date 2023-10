Az időjárás viszont vasárnapra kissé morcos lett, és nem kímélte a Pécsváradi Leányvásárt sem, aminek eredménye az lett, hogy elmaradt a mindig kiváló hangulatú menettánc, de szomorkodásra nem volt ok, hiszen a szervezők a programokat bevitték a Pécsváradi Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum színháztermébe, ahol népdalokat énekeltek és néptáncokat jártak el a fellépők.

Menekültek az emberek az eső elől az épületbe, és szép számban össze is gyűltek, ahol igen jó kedv uralkodott a módosított menetrend ellenére. Sorukra várva a fellépők beszélgettek a hurkáról, a kolbászról, a borokról és az időjárásról is.

A szép ruhába öltözött lányok és hölgyek, valamint a csoportok pedig megörökítették ittlétük pillanatát, amely majd emlékezteti arra őket, hogy jövőre is – remélhetőleg eső mentesen –, itt a helyük.