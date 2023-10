December 28-án, a Winterfest of Pécs égisze alatt, a Szederkényi Német Önkormányzat idén is megszervezi a Pécsi Sváb Fesztivált az Expo Centerben.

A programra sikerült elhívni Marc Pirchert, az osztrák népzene egyik legnagyobb sztárját, aki már többszörös „Grand Prix der Volksmusik” és „Amadeus Award” győztes. Az előadó elképesztő hangulatot teremt, és jól ismert slágereit, mint a „Schatzi schenk mir ein Foto”, vagy a „Sieben Sünden”-t is elhozza a közönségnek. Természetesen fellép a népszerű, és már visszatérőnek számító Junge Paldauer zenekar is, akik a tőlük megszokott szuper, hajnalig tartó élőzenés bulit biztosítják.