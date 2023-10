Színházi kavalkád 59 perce

Ezért jön HOBO, Nyári Dia és Kautzky Armand Baranyába

A „színház mindenkinek” missziót hirdető Déryné Program az idei évadban is színházi különlegességeket kínál szerte az országban, így Baranya vármegyében is. Három produkció lesz látható októberben három különböző településen, emellett pedig a 2024-es előadásokra is jelentkezhetnek már a vidéki kulturális intézmények.

Mohay Réka Mohay Réka

Forrás: Bohém Társulat

Október 11-én 18 órakor a Szemelyi Horvát- Magyar Kultúra Háza ad otthont a Bohém Társulat Csongor és Tünde előadásának. A címszerepekben Nyári Dia és Putnoki László lesz látható. Október 19-én, 18 órakor a siklósi könyvtár nagytermében elevenedik meg a Hazaszállnak a füstkarikák című zenés, verses produkció, mely a honvágy témáját járja körbe egy 1956-ban Franciaországba emigrált, 18 éves fiatalember levelezése alapján Kautzky Armand, Sáfár Mónika, Vecsei László és Mukli Franciska közreműködésével. Október 20-án, szintén 18 órai kezdettel a magyaregregyi Arnold-házba Földes László, HOBO látogat el, aki József Attila, Vlagyimir Viszockij és Jim Morrison műveiből válogatva hívja lírai, zenés utazásra közönségét. Az előadások ingyenesen látogathatóak.

Mindemellett a vidéki kulturális intézmények jelentkezhetnek további előadások befogadására. Az elmúlt években már több mint ezer befogadóhely csatlakozott a programhoz, az előadásokra rendszerint tízszeres a túljelentkezés. 2024. első harmadévében megvalósuló előadásokra elindult a jelentkezés, a vidéki intézmények október 31-ig válogathatnak a 6 új produkcióval bővült, közel 100 előadásból álló repertoárból. Az új produkciók, melyek befogadására jelentkezhetnek a vidéki intézmények, a következők: A Zenthe Ferenc Színház George Bernard Shaw Warrenné mestersége című színművét dolgozta fel, a főszerepben Vándor Éva színművésznővel. A Térszínház Egyesület Homo Szovjetikusz című monodrámája Sztálint idézi, aki elmeséli miért van a földön: az alvilági bíróság még mindig nem döntött sorsáról. A múlt évszázad diktátorának szerepében Szakács Tibort láthatja a közönség. Csoóri Sándor: A halálra táncoltatott lány című művét Novák Péter vitte színre Berecz István koreográfus, valamint Kelemen László zeneszerző közreműködésével, a színház, a tánc és az árnyjáték nyelvén. A Forte Társulat Bodosi György: Kettesek a tóban című színműve két falusi értelmiségi család életét mutatja be a 60-as években. Középpontjában egy mentális betegséggel küzdő kisfiú megpróbáltatásai állnak. Carlo Gozzi komédiája, A szarvaskirály különös fantáziavilágba kalauzoló mese látszatról, a csalásról és az igaz szerelem erejéről. A Karinthy Színház előadása improvizációban gazdag, humoros és látványos produkciót ígér. A Magyar Álomvasutak című zenés kabarét a Soltis Lajos Színház mutatja be, Zerkovitz Béla, Weiner István, Márkus Alfréd dalaival és kabaréjelenetekkel.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!