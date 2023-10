Érdemes elsőként a karmesterről, Nicoló Umberto Forónról szót ejteni, aki fiatalos hévvel - mindössze 25 esztendős, de vitalitására, tudására jellemző, hogy nemrégiben egy olyan fiatal dirigenseknek kiírt versenyt nyert meg, melyen 300 (!) vetélytársa volt. Ő pedig most végig táncolta, egyúttal precízen, körültekintően elvezényelte az est mind az öt igen dallamos művét, nem véletlenül kapott a program végén dübörgő tetszésnyilvánítást a zenekar tagjaitól és a közönségtől egyaránt.

A Flört nem szabványos koncerteket hoz a Kodályba, nekem ez külön tetszik a sorozatban. Ugyanis nem a hagyományos nyitány, vagy rövid kis kompozíció, majd egy versenymű és szünet után szimfónia az összeállítás. Hanem 10-20 perces darabok, ha meg hosszabb lenne, akkor kiemelt rövidebb tételek hangoznak el.

Ezúttal a fantázia, a boszorkányok, ördögök, varázslók, varázslótanoncok (köztük Harry Potter) voltak műsoron. És a többségében ifjúsági hallgatóság nem ijedt meg a boszorkányszombattól, a temetőben táncoló halottaktól, nagyon jól vették az adást, kifejezetten élvezte a gyereksereg is a programot. Persze a Harry Potter filmek John Willimas zenéjének húsz perces összeállítása volt a fő attrakció, de Saint-Saens haláltánca, vagy Muszorgszkij boszorkányszombatja is nagy tapsot aratott. Apropó Haláltánc, a zenekar koncertmestere, Deák Márta igen határozott dinamikus szólókkal tette érzékletessé a Sátán megjelenését, s tényleg varázslatosra sikeredett a hangverseny. Amit csak fokozott Kövér András számonkénti konferansza, mely egy kis stand up comedy volt minden alkalommal, a szerzőkhöz, zeneszámokhoz kapcsolódva. A poénok ültek, semmi nem volt erőltetett vagy felesleges, ugyanakkor kitűnően felvezetést adott, kedvet csinált az elhangzó művekhez. Bátran kijelenthető, hogy így lehet, így kell kedvet teremteni a komolyzenéhez, és ezen a rostán csak az hullik ki, aki azt sem veszi észre ha a lekét selyemmel simogatják.

Klasszikus varázslók - A PFZ Flört bérletének nyitóhangversenye

Kodály Központ, október 20. 19.00