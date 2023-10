Az eseménnyel kapcsolatban megkerestük a szervezőt, Rónoki Bertalant is, aki elmondta, hogy azt vette észre, hogy pár városban már zajlik hasonló rendezvénysorozat, így cél, hogy meggyökereztesse ezt az igényt Pécsen is, és most ez az alkalom erre egy lehetőség. A szervező részére azért fontos, hogy fiatalokat, illetve pályakezdőket hívjon meg, hogy az emberek lássák ez nem csupán az idősek sportja.