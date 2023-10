Neil Simont a Broadway vígjátékmesterének is szokták nevezni, nevéhez fűződik a már címében is emlékezetes, Hollywood aranykorának végén, 1967-ben napvilágot látott Mezitláb a parkban című film, amellyel a szerző berobbant a köztudatba, s amelyet számos színházban is játszanak a mai napig. Ezt követte 1968-ban a Furcsa pár, melyet szintén filmre is vittek. A két főszereplő, a számos sikerprodukcióban együtt játszó Walter Matthau és Jack Lemmon feledhetetlen játéka világszerte ismertté tette a művet. A színészpárost, bár a filmvásznon leggyakrabban egymásnak feszülő szerepekben szórakoztatták nézőiket,a való életben szoros barátság fűzte össze. A Furcsa pár színpadi változata kedvelt darabja a magyarországi színházak repertoárjának azóta is.