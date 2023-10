Merem állítani, hogy ezzel a kijelentéssel egyet ért velem Hári Viktória, a Csorba Győző Könyvtár munkatársa is, aki nem egyszer segített nekünk összeállítani egy könyvajánlót, és segített most is, hogy egy kis borzongató listával lepjük meg halloween alkalmából az olvasókat.

Amikor beköszönt az ősz, akkor valamiért előszeretettel veszünk kezünkbe egy-két horror, thriller és krimi kötetet, amelyek megborzongatják a lelkünket. És pontosan ilyen, az őszi bekuckózáshoz megfelelő köteteket ajánlott a CSGYK munkatársa.

Csak egy alkuval szabadulhatnak

Először az ifjúsági polcról hozott nekünk Viktória egy könyvet, amely sokaknak ismerős lehet. A regény a Rémségek cirkusza nevet viseli, amelyből film is készült 2009-ben. Ez egy tizenkét részes sorozat első kötete, amelynek főszereplője Darren Shan – a kötet íróját is így hívják – meghívást kap egy nap a Rémségek Cirkuszába, ahol halálos csapdába esik barátjával, Stevevel. Darennek alkut kell kötni az egyetlen személlyel, aki megmentheti Steve életét.