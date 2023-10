Zombivírus szedi áldozatait világszerte

A Skyshowtime is összeállított egy gyűjteményt, amelyben összeszedte a horrorfilmek apraja-nagyját. A felhozatalból igen nehéz választani, hiszen sok új alkotás, és sok régebbi mű is megtalálható. Fent vannak a Paranormal Activity filmsorozat részei, de A kör filmek és a Péntek 13 is, de az újdonságok között szerepel a Mosolyogj és a Pearl is. De innen végül egy személyes kedvencemet ajánlom, méghozzá a Brad Pitt főszereplésével készült World War Z című filmet, amelyben Garry Lane korábbi ENSZ-alkalmazott hívást kap, hogy segítsen megállítani egy globális járványt, amely az emberi faj elpusztításával fenyeget. Lane-nek meg kell védenie a családját, és meg kell találni a gyógymódot a zombivírus ellen.