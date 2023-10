Még nyáron kaptam meg a szerzőtől A székkészítő című kötetét, ami sokáig váratott magára, hogy elolvassam, de azt hiszem ez nem is baj, mert mi alapozhatja meg a tökéletes hangulatot egy horrorregényhez, ha nem a halloween közeledte?

Nem fogok hazudni, de valahogyan mindig is hadilábon álltam azokkal a kortárs regényekkel, amelyek Magyarországon játszódnak és van egyfajta misztikum vonulata. Azon, hogy ez miért van így sokat gondolkodtam, és talán a választ is tudom: nehéz elképzelni, hogy ott, ahol élek, ilyen megtörténhet. De ez a regény ledönteni látszik ezt a viszonyom, mert nagyon tetszett, hogy olyan közegben játszódik a történet, amit kissé ismerek.

Mindenképpen meg kell említenem, hogy elsőre olyan volt a történet, mintha egy megtörtént esetet mesélne el, ráadásul egy sajátot vagy a családjához köthetőt az író.

De térjünk is rá a regényre. Idilli családi képpel indul a történet, viszont már ekkor érezhető egyfajta feszültség, ami miatt képtelen letenni az ember a könyvet. Kíváncsian lapozunk egyik oldalról a másikra, hogy aztán ne megoldásba botoljunk, hanem egy újabb megrázó vagy hátborzongató eseménybe, ami még inkább fokozza kíváncsiságunkat. Nem tudjuk, hogy mi miért történik, de a szálak szépen lassan kezdenek kibogozódni, de még így sem tudjuk, hogy a történet érhet-e jó véget.

A kötetnek több érdekessége is volt számomra. Az egyik, hogy a helyszín Komló, amiről kapcsolatban még nyáron kérdeztem a szerzőt, hogy miért ezt a várost választotta története helyszínéül, amire azt a választ adta:

– Tagadhatatlan valamennyi lokálpatriotizmus, ám roppant egyszerű az ok: Komlón nőttem föl és a mai napig is itt élek — fontos arról írni, amit ismer az ember.

A másik elem, amit kiemelnék az a bányászat. Nem sokat tudok erről a tevékenységről, meg magáról a szakmáról sem, meg, hogy pontosan hogyan is nézett ki ennek jelenléte a térségben. Csak az elhagyatott épületeket láttam, meg történeteket hallottam róla kollégáktól, így annyi bizonyossá vált, hogy meghatározó szerepet töltött be sok ember életében. A könyvben bepillantást nyerhettünk ennek a szakmának is a kulisszái mögé.

A harmadik, ami számomra a legizgalmasabb volt, azok a hagyományoknak a felhasználása a kötetben. A Luca-napi szokásoknak a beemelése a történetbe egyedi volt, és nem utolsósorban valahol ijesztő is. Hiszen eddig is tudtam, hogy a boszorkányság kapcsolódik ehhez a naphoz, de így, hogy ez lényeges eleme volt a kötetnek, még ijesztőbbé tette, és biztos, hogy ezután semmilyen kapcsolatban sem szeretnék kerülni boszorkányokkal, vagy a boszorkánysággal.