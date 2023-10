Kiss-B. Atilla, a teátrum főigazgatója hangsúlyozta Eleni Korani művészettörténésznek, az Ernst Galéria tulajdonosának, a Honthy-díj bizottság elnökének és Molnár Zoltánnak, a Honthy-díj bizottság főtitkárának baráti támogatását, és köszönetet mondott azért, hogy évről évre jelzik az Operettszínház művészei felé, hogy munkájuk, művészeti tevékenységük rendkívül fontos.



Eleni Korani elmondta, hogy a Honthy-díj nem csupán annak a művésznek szól, aki kapja, hanem színésztársainak is, akik partnerségével a díjazott olyan minőségű teljesítményt nyújt a színpadon, ami alapján méltó a díjra.



A döntés szerint a 2022/2023-as évad színházi alkotója, illetve férfi főszereplője: Szomor György lett, a Monte Cristo gróf­ja című musical zenéjéért és dalszövegeiért, és Edmond Dantes szerepének megformálásáért. A méltatás szerint Szomor György színész, énekes, zeneszerző, dalszövegíró, rendező. Már fiatalon zenekart alapított barátaival. Első lemezén az Angyalbőrben című filmsorozat zenéje volt hallható. 1993-ban megjelent első szólólemeze, és elkezdte nagyívű színházi pályafutását is, a Grease című musical főszerepével, majd további, jelentős színészi feladatokat bíztak rá. 1999-ben bemutatták a Katonadolog című musicaljét, amelyet Szikora Róberttel és Vinnay Péterrel közösen írt. A zenés színház területén végzett munkásságát 2015-ben Nádasdy Kálmán-díjjal is elismerték.



Legújabb alkotása a Mohácson is bemutatott Monte Cristo grófja című musical, amelynek nem csak dalszövegírója, zeneszerzője és rendezője, hanem címszereplője is. A Budapesti Operettszínház közönsége láthatta már az Elisabeth (Ferencz József), a Rómeó és Júlia (Lőrinc barát), a Veled, Uram! (Torda táltos) és az Elfújta a szél (Gerald O’Hara) című előadásokban is, jelenleg a Monte Cristo grófja című musicalben, Edmond Dantes szerepében arat sikert.