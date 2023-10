A kar honlapjának beszámolója szerint Sashalmi Endre munkájának címe (amellyel korábban elnyerte a PTE BTK "Az év publikációja" díját is): "Russian Notions of Power and State in a European Perspective, 1462-1725: Assessing the Significance of Peter’s Reign", amelyben részletesen nyomon követi Oroszország modern állammá alakulását.

A mű a XVIII. század kutatói számára alapvető referenciaforrás lett. Sashalmi kifejezetten Péter uralkodását tekinti az orosz autokrácia kialakulásában fordulópontnak, ami a mélyen gyökerező középkori moszkvai politikai kultúra közegében zajlott le. Rámutat arra, hogy az I. Péter előtti Oroszországban nem létezett a nyugati értelemben vett állam fogalma, és rávilágít arra is, hogy az európai állam kialakulása szintén kataklizmákkal járó reformok és változások eredménye volt a hosszú XVII. század során. A munka kiemelkedő része, ahogyan párhuzamosan elemzi az európai és az orosz állam narratíváinak fejlődését, és azt, hogy miként következik be Oroszországban a XVIII. század elején a nyugati politikai fogalmak átültetése.