– A szerkesztőmmel közös vonásunk, hogy mindenért bocsánatot kérünk, szabadkozunk, akkor is, amikor nem kéne. Az ilyen embereket, úgy látom, könnyebb kihasználni. Ez adta az alapötletet, és a készülő írás olyan jeleneteket mutat be, amelyekben ez a viselkedés köszön vissza. Nem mellőzi, remélem, a humort, a groteszk elemeket sem, ugyanakkor az alaphelyzetből kifolyólag jelen van a tragikum is