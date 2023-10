Októbert nevezhetnénk a borzongás hónapjának is, hiszen ekkor mindenki halloweeni lázban ég. Sokan félelmetes dekorációkkal díszítik fel lakásukat, egy buli erejéig pedig még rémisztő kosztümöket is magukra öltenek az emberek. De ilyenkor előkerülnek a horrorfilmek, valamint azok a könyvek is, amelyek miatt nehezebben jön álom a szemünkre. Czeczon Enikő a Csorba Győző Könyvtár két munkatársával, Hári Viktóriával és Pandur-Szűcs Annával kiválasztottak egy borzongató kötetet, nevén nevezve Josh Malerman Madarak a dobozban című könyvét a hónapra, amelyet elolvastak, átbeszéltek, kiveséztek és szívesen ajánlják is az olvasás szerelmeseinek.

Hogyha felkeltettük az érdeklődést a Madarak a dobozban című könyv iránt, és az elolvasása után hasonló témájú köteteket is szívesen kézbe vennénk, akkor az alábbi regényeket ajánljuk:

Gáspár András Gáspár Héjnélküli című könyvében egy eldugott szigeten járunk, ahol minden bennszülött csecsemő arcára a szemet elfedő bőrhéjat varr a sámán, amely biztonságot jelent, és nem szabad, hogy végzetesen megsérüljön. De a törzsfőnök házasságra készülő lányával ez megtörténik.

Ajánljuk még elolvasásra H. G. Wells Világok harca című kötetét, amit talán be sem kell mutatnunk. De ha mégis, akkor igen egyszerűen le lehet írni a történetét: a marslakók és a földi emberek közötti háborút írja le.

A Kés a Zajban is tetszett azoknak, akiknek bejött a Madarak a dobozban című regény. Ez egy trilógia első kötete, amelyben egy izgalmas, különleges történetet mesél el a felnőtté válás veszélyes útjairól. A regény által felvázolt világban az állandó, nyomasztó zajban mindenki hallja a több ember gondolatát. A fiú viszont váratlanul tökéletes Csöndre bukkan.

És végül ajánljuk az olvasók figyelmébe Adrian Barnes Álmatlanok című kötetét. A történet szerint egy nap Vancouver lakossága azt tapasztalja, hogy senki, vagyis szinte senki nem aludt előző éjjel. És az ezt követő napokban ugyanez történik. Az egész világ ebben a bajban szenved, csak néhányan maradnak az alvás képességének birtokában, de mind ugyanarról álmodnak egy furcsa, aranyszínű lényről.