– Engem a kontraszt fogott meg, ahogyan a kicsiknél is kisebbek és ahogyan az időseknél is idősebbek igyekeztek. Mindkét generáció beleadta magát, így volt kerek a város egészének megemlékezése a várvédőkről, a hős cselekedetről. Ez és hasonló megmozdulások nem csak látványosan, hanem mélységében is tudják erősíteni a közösség kohézióját – fogalmazott hozzászólásában Hoffer László.

– Igazán jó volt ott lenni, megtiszteltetés volt részt venni ebben a csodában! Köszönet az ötletért, a szervezésért és az egész kivitelezésért! Jó volt látni, érezni ezt az összefogást, fegyelmezettséget, figyelmet, amit ott páran (1566-an) véghez vittünk

– erősítette meg hozzászólásában Kolat Irén, Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetője.