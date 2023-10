Cél a kiiktatás 24 perce

Sokkoló megtorlásokat hajtanak végre az amerikai katonák

Már az unalom legfelső határát súrolhatom azzal a mondattal, amelyet minden egyes régebbi film esetében elmondok, ha újra vetítik a mozikban, hogy el kell menni rá, kötelező. Értem ez alatt a kétezres évek előtti és utáni alkotásokat is, köztük Quentin Tarantino filmjeit is. Szerencsés ez a példa, mert az Uránia Mozi több rendezését is műsorra küldi a direktornak. Október 10-én épp a Becstelen brigantykot vetítik este 8 órai kezdéssel.

Czeczon Enikő Czeczon Enikő

Forrás: youtube

Egy náci alezredes, név szerint Hans Landa Shosanna Dreyfus családját a lány szeme láttára végzi ki Franciaország német megszállásának első évében. A fiatal lánynak sikerül elmenekülnie. Párizsba szökik, ahol új személyazonosságot vesz fel, egy mozi tulajdonosa és üzemeltetője lesz. Eközben Európa másik részén egy csoport amerikai zsidó katonát verbuvál össze Aldo Raine hadnagy, akik gyors, sokkoló megtorlásokat hajtanak végre. Ez a csapat híresül el Brigantyk néven, akik egy akció erejéig csatlakoznak Bridget Von Hammersmark német színésznőhöz és titkosügynökhöz. A cél, hogy kiiktassák a Harmadik birodalom vezetőit. A főhösök sorsa egy mozi bejáratánál fut össze, ahol Shosanna a saját bosszútervét készül végrehajtani. Tarantino 2009-ben forgatta ezt a filmjét, amely tizenhat jelölést és négy díjat is magának tudhat, és olyan nagy nevek szerepelnek benne, mint Brad Pitt, Christoph Waltz, Daniel Brhül, Til Schweiger, Michael Fassbander és még sokan mások.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!