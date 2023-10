– A szabadság is fontos szempont az alkotásban. Alkothat valaki szokatlant, egészen meghökkentőt is. A lényeg, hogy szabadon fejezhessük ki a kreativitásunkat, s a produkciók egyéni értelmezésében is ez a szabadság jelenhessen meg, így kicsit a nézőkre is bízzuk, mit visznek magukkal a látottakból – mondta Yeung Fai.

A vendégek arról is meséltek, hogy Tajvanon, bár az ország területe apró, mégis rengeteg, több mint ezer kisebb-nagyobb bábos társulat működik.

– Úgy látjuk, a tajvani nemzeti színházi hagyomány egyértelműen a bábjáték, nálunk mindenhol találkozhatunk ilyen produkciókkal: az utcákon, de még a templomokban is – számoltak be a megkérdezett művészek.

Még látható a tajvani bábkiállítás

A Bóbita Bábszínházban még látható a tajvani bábokból álló kiállítás: a bemutatott darabok legtöbbje az 1700-as évek közepére nyúlik vissza, s több tajvani múzeum gyűjteményéből került Magyarországra és Pécsre, a közelmúltban zajlott Színházi Olimpia keretén belül.

A kiállítás október 14-ig lesz látható, 21-én 17.00 órai megnyitóval pedig követi ezt az új tárlat, amely állatos bábokat mutat majd be a Bóbita saját gyűjteményéből. A minden gyermek által ismert háziállatok mellett távolabbi kontinensek lakói is megjelennek majd. A program a pécsi állatkerttel való együttműködés egyik első lépését is jelenti.