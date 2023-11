A tárlat anyagát Prof. dr. Matthias Theodor Voght német kultúrtörténész képei alkotják, akit 2012-ben a PTE tiszteletbeli professzorává avatták, 2014-ben pedig a lengyel-német kapcsolat kiépítéséhez történő hozzájárulásával kiérdemelte Lengyelország “Officer’s Criss of the Order of Merit” kitüntetését. Négy évvel ezután, 2018-ban a német delegáció tagjaként utazott Ghánába és Kamerunba, ahol a fenntarthatóság kulturális és vallási dimenzióit kutatta.

A kiállításon a történész a női tekinteten keresztül mutatja be Kamerun társadalmi kérdéseit és mindennapi világát, amelyet prof. Dr. Tarrósy István az Afrika Kutatóközpont igazgatója és Prof. dr. Matthias Theodor Vogt, Zittau/Görlitz Főiskola professzora, a Pécsi Tudományegyetem tiszteletbeli professzora nyit meg.