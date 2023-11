Közelítsünk mások felé 31 perce

A rádiós riporter gyerekeket interjúvol meg az élet nagy kérdéseiről

Még november 29-én is tart a The First Annual Cinemind Film Conference, amelynek keretében délután 5 órakor a C’mon C’mon című amerikai filmdrámát vetíti a pécsi Apolló Mozi.

Czeczon Enikő Czeczon Enikő

A film magyar címe Az élet megy tovább, amely egy végtelenül kedves mű, amely arra ösztönzi az embert, hogy közelítsen mások felé. A film főhőse Johnny egy rádiós riporter, aki az országot járja, és gyerekeket interjúvol meg az élet nagy kérdéseiről. A férfi húga édesanyjuk halálának évfordulójának napján bejelenti, hogy pár napra el kell utaznia, és nem tudja kire bíznia a kisfiát. Johnny vállalja a gyermek felügyeletét, és egy életre szóló utazás veszi kezdetét. Együtt szelik át az országot, és a férfi megmutatja unokaöccsének, hogy milyen a világ Los Angelesen kívül, hogyan működik ez a bonyolult, bámulatos, olykor szomorkás, folyton változó csodás körforgás, melyet életnek nevezzük. A film rendezője Mike Mills, akinek olyan filmek a köthetők a nevéhez, mint a Huszadik századi nők, a Kezdők és az Ujj-függő. A C’mon C’mon főszerepében pedig Joaquin Phoenix-et látjuk. A vetítést beszélgetés követi.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!