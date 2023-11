A három szereplőpár Bera Márk és Bocskai Virág, Katona Levente és Sárközi Edina, illetve Takaró Kristóf és Vajda Zsófia, a rendező asszisztenseként pedig Nagy Írisz segíti a produkciót.

– A foglalkozás során mind a hat színésznek lesz egy öt–tíz fős kis csoportja, akikkel az egész előadás ideje alatt együtt gondolkodik a felmerülő kérdésekről, eseményekről, és együtt alakítják a történéseket. Mindebből születik meg a végkifejlet, amelyet a színészek és az aktívan gondolkodó nézők kialakítanak – számolt be Tóth Zoltán.

A TikTok Titok cím amellett, hogy hangzatos szójáték, arra is utal, hogy a szerelem és a párkapcsolatok kontextusában is megfigyelhető az a tendencia, amely a TikTok világában is jelen van.

– A szerelemben is sokszor nem azt látjuk, ami a valóság, hajlamosak vagyunk egy kapcsolat hajnalán inkább az előnyös oldalunkat megmutatni. A TikTok ezenfelül konkrétan meg is jelenik az előadásban, néhány videón keresztül, és szorosan kapcsolódva az egyik karakter történetszálához – árulta el a címválasztás hátterét a rendező.

A rendhagyó helyszín Lipics Zsolt igazgató és Tóth Zoltán rendező ötlete nyomán lehetővé teszi, hogy a szereplők és a diákok kisebb csoportokat alkotva beszélgessenek, emellett a színházi élmények egy újabb lehetséges arcát mutatja meg.

A foglalkozás formabontó kontextusa pedig lehetőséget ad arra is, hogy később akár vándoroljon középiskolákba és egyéb helyszínekre. A produkció folytatja a Pécsi Nemzeti Színház azon törekvését, amely az ifjúsági előadásokra helyezi a hangsúlyt. Az előző két évadban szintén Tóth Zoltán rendezésével játszották nagy sikerrel az Ö. K. Ö. R. (Összes Kötelező Röviden) első és második részét, ezúttal pedig még interaktívabb élménnyel várják a diákokat.