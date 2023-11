A mindent megnéző és végeredményben felületes összbenyomást eredményező múzeumélmény helyett, a tartós tudás és emlék létrehozása a cél. Ennek eszközei az ingergazdag környezet, az eredeti vagy az eredetit imitáló tárgyak intenzív hatása, a látogató aktív részvétele a múzeumi tevékenységben.

– Megújuló állandó kiállításunk tervezésekor és építésekor kiemelt hangsúlyt fektettünk arra, hogy a nálunk eltöltött idő minél élményszerűbb legyen - mondja Dr. Hasanovic-Kolutácz Andrea, a Kanizsai Dorottya Múzeum igazgatója. – Célunk volt a játszva tanulás, a szórakoztatva megismerés elve mentén több olyan elemet elhelyezni kiállításunkban, amelyek valóban interaktív funkciót töltenek be, és maradandó élményt nyújtanak vendégeinknek.

A megújuló állandó kiállításban számos interaktív megoldás segíti, hogy a kiállítás háziasszonyát, Kersics Ankát minél jobban megismerjék az idelátogatók. Életének legfontosabb eseményei a fogadótérben található aktív képregény, ill. a szobáját rekonstruáló sarokban elhelyezett diavetítő segítségével ismerhetők meg. Csodás hangját és kedves történeteit egy korabeli, átalakított lemezjátszó által hallgathatjuk meg, de egy kifeszített molinó mellett még szelfit is készíthetünk Aknával.

Egyszerre klasszikus és formabontó megoldás jön létre a „sokac gardróbnak" nevezett installációban. Az itt elhelyezett szekrény bal felében Anka eredeti ruhái láthatók - átlátszó plexi lappal védve a műtárgyakat. A szekrény jobb oldali részében sokac (horvát) viseletek és polgári öltözetek másolatai találhatók, amelyeket a látogatók magukra ölthetnek, és ha kedvük tartja, Predács Ferenc, Mohács híres fényképészének műtermét megidézve, különböző digitális háttérből választva egy fotót is készíthetnek magukról egy 20. századi átalakított fényképezőgéppel.

A Kanizsai Dorottya Múzeum nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a múzeumi ismeretátadás játékos formában történjen, korszerű múzeumpedagógiai módszerekkel. Ennek érdekében épül egy foglalkoztató sarok, ahol a különböző korú gyerekek számára kialakított eszközök segítik a helytörténetről, korábbi idők szokásairól az ismeretek megszerzését. A mágneses térkép, a képkirakó és a formapárosító eszközök mellett egy társasjátékok logikáját követő foglalkoztató asztal is helyet kap. Az asztal különlegessége, hogy a fiókjaiba rejtett megoldások révén a gyerekek akár egy egész tamburazenekart is megidézhetnek.

Az épülő kiállítás éke lesz az a korhű módon berendezett, 20. század eleji bosnyák-horvát szoba, amely teljesen új installációs elemként hivatott bemutatni a déli szlávok valamikori mindennapjait, lakókörnyezetét.

Természetesen Mohács leghíresebb népszokásának, a busójárásnak az eredetét is tárgyalja a kiállítás. Az érdeklődők a "busó szervizben" megtekinthetik, valamint szét is szerelhetik a busófelszerelés olyan kötelező kellékeit, mint a kereplő vagy a tollas buzogány. Sőt, a legbátrabbak össze is mérhetik erejüket a busókkal! Az életnagyságú busó alakok mellett kap helyet a kiállításban az a busó figura, akivel - felidézve a busójárás hagyományos virtuskodását, az ujjhúzást - bárki összehasonlíthatja erejét, bátorságát és rátermettségét.

Az installációk tervezéskor megfogalmazott igény, hogy egy korszerű, élményeken alapuló kiállítás szülessen, az építés során is kiemelt szempontnak számít. A jövő év elején nyíló tárlatban számos interaktív elem szolgálja majd az élményszerűséget.