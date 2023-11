Kiállítják az elkészített termékeket

A villányi natúrkozmetikai szakkörön készült már szúnyog- és kullancsriasztó balzsam, különféle masszázsolajok, és illatos habkrém is. A kendermagolajos mosószappan esztétikailag talán nem olyanra sikerült, mint az oktatóvideón, mert hamar kötött a kikevert massza, ugyanakkor a minőségét ez nem befolyásolja. A termékeket tavasszal egy kiállítás keretében ki fogják állítani. Aki pedig előbb is kedvet kap az alkotáshoz, az minden szükséges információt megtalál a „aszakkor.hu” honlapon. Schuller Anikó elmondta, már azt is megnézték, hogy jövőre mivel szeretnének foglalkozni: az igényeknek megfelelően a gyertyaöntést és a baba-mama horgolást nézték ki, arra szeretnének pályázni.