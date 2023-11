Cat és Hannah – a film rendezői is – huszonéves brit nők, akik egy 3 ezer kilométeres utazásra indulnak a közép-ázsiai Pamír főúton, amely átszeli Kirgizisztánt, Üzbegisztánt és Tádzsikisztánt. Fárasztó útjuk során különböző háttérből érkező nőkkel találkoznak, és egy nőmozgalmaba is belebotlanak. Az utazás során Cat és Hannah felfedezik, hogy a nők hogyan indítanak változásokat saját közösségükben, és mindeközben arra is rájönnek, hogy a feminizmus több formában létezik, és még a legkisebb változás is lehet egy csendes forradalom.